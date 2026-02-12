Pareggio all'andata. E al ritorno? Il Pisa non è mai rimasto imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro il Milan

Il Pisa ha pareggiato la gara d'andata contro il Milan per 2-2 (prima volta che i toscani hanno segnato più di una rete contro i rossoneri nel massimo campionato) e non è mai rimasto imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro questa avversaria in Serie A. Lo riporta Opta.