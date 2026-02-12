Qual è il tuo super potere quando sei in campo? Ecco la risposta di Pulisic

Christian Pulisic, intervistato in esclusiva da Access Hollywood, noto programma televisivo statunitense, ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan:

Sei al Milan dal 2023, un club così iconico… Qual è la tua cosa preferita qua?

“Andare allo stadio e vedere i tifosi. Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra… Non c’è niente di paragonabile. Quasi ottantamila persone che urlano, farne parte ogni settimana è speciale”.

I tifosi ti amano:

“Amano davvero il Milan, lo apprezzo molto”.

Tra poco uscirà anche il tuo libro…

“Sono in un punto della mia carriera, con il Mondiale alle porte, in cui penso che può essere una bella spinta per il calcio nel nostro paese. Voglio ispirare i bambini raccontando la mia storia per dargli fiducia e farli credere in loro stessi”.

Qual è il tuo super potere quando sei in campo?

“Penso che sia il credere in tutto quello che faccio cercando di essere il migliore. Ovviamente posso sbagliare, ma continuo ad andare avanti e credo sempre che tutto il lavoro e l’impegno che ci metti ti ripagherà”.