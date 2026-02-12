Guidi: "Con Nkunkua bbiamo fatto l’intervista in inglese, ma lui dice che quando parla Allegri sul campo capisce già l’italiano. Sul campo usa l’italiano"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso a MilanVibes su Christopher Nkunku: “Ero andato alla presentazione del giocatore a inizio settembre e ora è completamente diverso. Prima sembrava un po’ più timido, non capiva ancora bene dove era arrivato e dava delle risposte di circostanza. Ora mi sembra abbia molta più fiducia in se stesso. Ha detto che Milanello gli ricorda Clairefontaine. L’ho trovato fisicamente più in forma. Quando è arrivato, non era grasso, ma si vedeva che quei 2-3 chili di troppo li aveva. Era stato fermo dopo il Mondiale per Club. Ora è molto tirato. Lui dice di non essere ancora al 100%. Ha detto inoltre che è la prima volta che affronta una stagione senza la preparazione estiva e dice che è qualcosa di tremendo, perché ti accorgi che vai a un terzo delle potenzialità e a un terzo degli altri. L’impressione che mi ero fatto a settembre era quella di un ragazzo timido, ma non lo è così tanto. Sicuramente è un ragazzo educato però è spigliato, fa le battute, ride.

Ha detto una cosa interessante. “Quando non riuscivo a segnare, Allegri disse che dovevo ridere di più, io ero molto nel mio mondo.” Probabilmente è una persona che vive le sue cose molto interiormente e quindi quando le cose vanno bene si vede che è felice. Quando le cose vanno meno bene, lui è uno che interiorizza e non lo si vedeva mai ridere. Nell’intervista su 40 minuti, 20 minuti ha riso. Abbiamo fatto l’intervista in inglese, ma lui dice che quando parla Allegri sul campo capisce già l’italiano. Sul campo usa l’italiano".