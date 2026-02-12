Tuchel ha rinnovato con l'Inghilterra fino a Euro 2028

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Thomas Tuchel ha firmato il rinnovo del contratto con la Federcalcio inglese e resterà alla guida dell'Inghilterra fino a dopo Euro 2028. Il nuovo accordo prolunga l'intesa iniziale di 18 mesi siglata al suo arrivo, nel gennaio 2025, e garantisce continuità alla nazionale anche oltre i Mondiali della prossima estate. La decisione della FA punta a consolidare il progetto tecnico in vista dell'Europeo del 2028, che sarà ospitato congiuntamente da Inghilterra, Galles, Scozia e Repubblica d'Irlanda. Un appuntamento che lo stesso Tuchel considera "un'opportunità irripetibile". "Sono molto felice e orgoglioso di prolungare il mio accordo con l'Inghilterra - ha dichiarato il tecnico tedesco, ex Chelsea e Bayern Monaco -. Non è un segreto che ho apprezzato ogni minuto trascorso finora lavorando con i miei giocatori e con lo staff.

Non vedo l'ora di guidarli alla Coppa del Mondo: è un'opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il Paese". Tuchel ha sottolineato il sostegno ricevuto dai vertici federali e dai tifosi: "Ho ricevuto così tanto supporto da Mark Bullingham e da tutti i colleghi della FA, oltre che dai tifosi ovunque siamo andati, che non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare in questo lavoro da sogno". Guardando già al 2028 Tuchel ha aggiunto: "Euro 2028 sarà un torneo davvero speciale. Come allenatore, non c'è niente di più desiderabile che competere con i migliori sul palcoscenico più grande possibile". (ANSA).