Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A, tra cui le quattro più recenti
Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A (1N), tra cui tutte le quattro più recenti; i toscani non hanno mai perso più sfide interne consecutive contro una singola avversaria nel massimo torneo. Lo riporta Opta.
12 punti su 15 per il Pisa sono arrivati grazie ai pareggi: i toscani hanno pareggiato metà delle gare giocate
