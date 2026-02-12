Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A, tra cui le quattro più recenti

Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A, tra cui le quattro più recentiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:22News
di Antonello Gioia

Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A (1N), tra cui tutte le quattro più recenti; i toscani non hanno mai perso più sfide interne consecutive contro una singola avversaria nel massimo torneo. Lo riporta Opta.