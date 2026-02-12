Camarda: "Difficile sentire le urla dell'allenatore, i tifosi fanno tanto rumore"

Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008 in prestito al Lecce, ha incontrato i giovanissimi alunni dell’Istituto Marcelline nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" organizzato da Panini. Queste tutte le sue dichiarazioni nell’intervista condotta, tra risate e sorrise, dai bambini presenti.

Da piccolo facevi l’album Calciatori? Sei mai riuscito a finirlo?

“Da piccolo ho sempre provato a farlo ma non sono mai riuscito a finirlo. Proprio quest’anno stavo pensando di ricominciare a collezionare, magari mi date una mano voi”.

Dal campo riuscite sempre a sentire quello che vi urla l’allenatore dalla panchina?

“Succede pochissime volte, i tifosi fanno tanto rumore, fanno tanto tifo, urlano tanto. Dal campo si sente quasi solo il tifo. Infatti nel calcio si dice sempre che è molto importante parlare perché tra compagni ci si deve aiutare”.