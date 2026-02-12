12 punti su 15 per il Pisa sono arrivati grazie ai pareggi: i toscani hanno pareggiato metà delle gare giocate

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:21News
di Antonello Gioia

Il Pisa ha pareggiato la metà delle gare giocate in questa Serie A: 12 su 24, a fronte di un successo e 11 sconfitte; solo due squadre hanno terminato in equilibrio più incontri nelle prime 25 giornate nel massimo campionato nelle ultime 10 stagioni, l'Udinese nel 2023/24 (14) e la Juventus nel 2024/25 (13). Lo riporta Opta.