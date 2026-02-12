Il Pisa è l'avversario contro cui il Milan vanta il maggior numero di precedenti senza mai perdere

MilanNews.it
di Antonello Gioia

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le 13 sfide di Serie A contro il Pisa (10V, 3N): i toscani sono l’avversaria contro cui i rossoneri vantano il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione. Lo riporta Opta.