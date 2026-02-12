Milan, Allegri: "Per noi un turno importante, Pulisic ha 15-20 minuti"

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "È un turno molto importante. Quando le altre hanno gli scontri diretti, vincere è importante. Non sarà semplice, dovremo fare un altro passetto in avanti per avvicinarci alla quota Champions": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Pisa nel turno che vede l'Inter sfidare la Juventus e il Napoli affrontare la Roma. Poi Allegri fa il consueto punto sugli infortunati: "Stiamo tutti bene. Pulisic si è allenato per la prima volta con la squadra ieri e sarà a disposizione ma avrà 15-20 minuti di minutaggio.

Leao sta molto meglio. Gimenez nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se già mercoledì per il Como sarà a disposizione". (ANSA).