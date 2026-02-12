Pubblicate le date della 27esima giornata di Serie A. Manca quella del derby della settimana successiva

Oggi alle 21:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Ecco anticipi, posticipi e programmazione tv della 27ª giornata di Serie A Enilive. Il turno comincia venerdì 27 febbraio con Parma-Cagliari e prosegue sabato 28 febbraio con Como-Lecce alle 15.00, Verona-Napoli alle 18.00 e Inter-Genoa, in serata. Il Milan scende in campo domenica 1 marzo alle 12.30 in casa della Cremonese, prima di Sassuolo-Atalanta alle 15.00 e Torino-Lazio alle 18.00. La serata della domenica è invece dedicata alla super sfida Roma-Juventus, destinata a prendersi la scena. Il turno di campionato chiude lunedì 2 marzo con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina in serata. (ANSA).