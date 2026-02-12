Ordine: "Il Milan attuale al secondo posto con 50 punti è una specie di miracolo, avendo avuto Leao e Pulisic al 30%"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul Milan: “Il Milan attuale che si trova al secondo posto con 50 punti, avendo avuto Leao e Pulisic al 30% è una specie di miracolo. Se da qui alla fine del campionato il Milan dovesse recuperare la piena condizione dei due secondo me i tifosi del Milan potrebbero anche divertirsi molto.”

Calendari, il Milan dovrebbe alzare la voce?

“Io penso questo. A proposito di calendari io non intervengo più, per due motivi. Il primo: quest’anno il Milan gioca solo il campionato, a che cosa ti vuoi attaccare? Il secondo è molto personale: quando ho fatto la famosa battaglia contro il calendario alcuni anni fa, che nasceva dal fatto che il Milan giocasse in Champions il mercoledì sera a Dortmund contro il Borussia, tornava il giovedì mattina e il venerdì pomeriggio doveva partire per Genova dove avrebbe giocato il sabato sera. In quella circostanza sono rimasto da solo. Ho fatto una litigata clamorosa con gli uffici della lega. Qualcuno che allora stava al Milan fece addirittura cancellare il post che riprendeva la mia polemica a Mauro Suma, sostenendo che non era quella la linea del club. Io me ne sono infischiato della linea del club perché quella non mi interessa. Era la linea mia. Per andare al cuore della domanda: il Milan se si fa sentire non cambia qualcosa. Quello che manca secondo me è: o una figura di grande esperienza, di grande carriera calcistica che abbia conoscenze a tutti i livelli, oppure, se questa cosa non la vuole fare il Milan, deve deputare qualcuno a costruirsi questo tipo di rapporti. Fino ad ora questi tipi di rapporti hanno avuto la punta più alta di crisi il giorno in cui si è votato di rinviare Bologna-Milan danneggiando clamorosamente il Milan.”