Durosinmi vuole imitare Giroud: Olivier era stato l'ultimo a prendere parte ad almeno un gol in ciascuna delle prime tre gare interne in Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20
di Antonello Gioia

Con un gol contro l'Atalanta e un assist contro il Sassuolo, Rafiu Durosinmi ha preso parte a una rete in ciascuna delle sue due presenze casalinghe in Serie A e, in aggiunta, a due dei tre centri domestici realizzati dal Pisa in questo campionato. L'ultimo giocatore che ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle prime tre gare interne nella competizione è stato Olivier Giroud, nell'ottobre 2021. Lo riporta Opta.