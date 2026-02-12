Durosinmi vuole imitare Giroud: Olivier era stato l'ultimo a prendere parte ad almeno un gol in ciascuna delle prime tre gare interne in Serie A
MilanNews.it
Con un gol contro l'Atalanta e un assist contro il Sassuolo, Rafiu Durosinmi ha preso parte a una rete in ciascuna delle sue due presenze casalinghe in Serie A e, in aggiunta, a due dei tre centri domestici realizzati dal Pisa in questo campionato. L'ultimo giocatore che ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle prime tre gare interne nella competizione è stato Olivier Giroud, nell'ottobre 2021. Lo riporta Opta.
