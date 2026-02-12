7 partecipazioni attive a gol per Rabiot fuori casa: in Serie A solo Nico Paz come lui tra i centrocampisti

7 partecipazioni attive a gol per Rabiot fuori casa: in Serie A solo Nico Paz come lui tra i centrocampistiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:22News
di Antonello Gioia

Il giocatore del Milan Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questa Serie A (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso (sette anche per Nico Paz). Lo riporta Opta.