7 partecipazioni attive a gol per Rabiot fuori casa: in Serie A solo Nico Paz come lui tra i centrocampisti
Il giocatore del Milan Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questa Serie A (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso (sette anche per Nico Paz). Lo riporta Opta.
