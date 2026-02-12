Hiljemark: "Ho visto tante partite e clip del Milan: hanno qualche problema e limite, potremmo sfruttarlo"

vedi letture

Domani sera il Milan torna finalmente in campo, per la prima volta dopo dieci giorni. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria per 0-3 al Dall'Ara contro il Bologna e domani sera, alle ore 20.45, saranno ospiti del Pisa in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Sarà la prima partita in casa per il nuovo allenatore toscano, Oscar Hiljemark: giovanissimo tecnico che ha già esordito in trasferta e ha sostituito Gilardino esonerato. Un estratto delle dichiarazioni dello svedese intervistato ai canali ufficiali del club nerazzurro, riportate da Tuttomercatoweb.com.

Sul bisogno di punti: "Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene. Ognuno deve giocare per la squadra, se lavoriamo insieme dobbiamo essere tutt'uno con la tifoseria e la squadra. Solo così possiamo avere l'opportunità di vincere. Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità. Secondo me anche loro però hanno qualche problema e limite, potremmo sfruttarlo al meglio e sfruttare anche il fattore campo"