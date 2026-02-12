Verso Pisa-Milan: fiducia a Nkunku-Loftus, riecco Tomori
A dieci giorni di distanza dall'ultima partita, vinta in casa del Bologna 0-3, il Milan scenderà in campo in casa del Pisa domani sera alle ore 20.45, in occasione della venticinquesima giornata. Un'occasione cruciale per tenere il passo dell'Inter ma soprattutto per mantenere invariato il vantaggio sulle inseguitrici in ottica Champions League. La pausa forzata ha permesso a Max Allegri di recuperare qualche pezzo importante anche se non tutti saranno a disposizione dall'inizio. Assenti solamente Gimenez e Saelemaekers.
Per la sfida all'ombra della Torre Pendente, davanti a Mike Maignan insostituibile, Allegri andrà a rispolverare il trio difensivo che per più volte è stato schierato in questa stagione, con il rientro di Tomori insieme a Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo non ci si sposta dalla coppia Modric-Rabiot che saranno affiancati da Fofana, molto positivo a Bologna. Sulla fascia sinistra spazio ancora per Bartesaghi mentre a destra confermato Zachary Athekame che dovrà sostituire per la seconda gara consecutiva Saelemaekers. Si va anche verso la conferma della coppia d'attacco Nkunku-Loftus: recuperato Rafa Leao che però sarà usato come arma a gara in corso, così come Christian Pulisic che secondo le dichiarazioni di Allegri ha circa 15 minuti di autonomia per domani sera.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 10 Rafa Leao, 11 Pulisic, 9 Fullkrug
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Squalificati: nessuno
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: IMPERIALE – PASSERI
IV uomo: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
