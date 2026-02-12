Nuovo San Siro, l'assessora Riva: "Obiettivo 2032, capienza simile al Meazza"

Milano, 12 febbraio 2026 – Intervenendo su Newzgen, la trasmissione in streaming prodotta da Alanews e condotta da Andrea Eusebio e Alessandra D’Ippolito, l'Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, ha parlato, tra i tanti temi, anche del futuro di San Siro. Riva ha chiarito il percorso in corso: “Il prossimo passo è il progetto definitivo di Milan e Inter, poi i lavori partiranno appena possibile, potrebbe essere già entro il 2026. L’obiettivo fondamentale è quello di essere pronti con il nuovo stadio per gli europei del 2032, un bid molto importante che abbiamo portato avanti in questi anni. Qualora il nuovo stadio dovesse essere pronto prima, meglio, ma per la città, ancor prima che per le squadre, il traguardo principale è quello.”

L’assessore ha inoltre spiegato cosa accadrà allo stadio attuale una volta completata la nuova struttura: “Una volta che il nuovo stadio sarà pronto, ci sarà quella fase di modifica di San Siro attuale, che certamente non verrà più usato come stadio da 75.000 persone. Anche su cosa sarà veramente del Meazza bisogna avere un po’ di pazienza, però il tema è che verrà usato eventualmente per altri tipi di eventi, non certo più come lo stadio attuale.”

Infine, Riva ha sottolineato l’impossibilità di mantenere due impianti di pari dimensioni nella stessa area: “Non sarebbe pensabile avere due strutture così grandi, perché ricordiamo che anche il nuovo stadio avrà più o meno lo stesso numero di posti del Meazza, e sarebbe proprio insicuro, oltre che probabilmente inutile per la città di Milano avere due strutture così grandi nella stessa area". Il Comune di Milano, ha concluso Riva, fornirà aggiornamenti non appena sarà pronto il prossimo step del progetto.