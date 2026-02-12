Ramazzotti: "Chi aveva dubbi su Athekame (e Tare non è certo uno di questi perché lo ha fortemente voluto), adesso si sarà ricreduto"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Zachary Athekame: "Athekame è arrivato da "semi sconosciuto", ma ha evitato con una gran botta da fuori la sconfitta contro il Pisa a San Siro e martedì ha "asfaltato" il Bologna con una gara ricca di cross precisi. Chi aveva dubbi su di lui (e Tare non è certo uno di questi perché lo ha fortemente voluto), adesso si sarà ricreduto".

ATHEKAME TITOLARE A PISA

"Loftus-Cheek spera nella conferma. Pulisic in panchina, Saelemaekers ko": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in vista della gara di domani sera del Milan contro il Pisa. Ieri Christian Pulisic è tornato a lavorare in gruppo e quindi, se non ci saranno intoppi nella rifinitura odierna, ci sarà anche lui nella lista dei convocati di Max Allegri per la trasferta in terra toscana. L'americano, che ha smaltito la borsite all’ileopsoas, partirà inizialmente dalla panchina.

Chi giocherà in attacco dal primo minuto? Al tecnico livornese è piaciuta molto la squadra vista a Bologna dieci giorni fa e vorrebbe fare meno cambi possibili nella formazione titolare. Per questo Ruben Loftus-Cheek spera di essere confermato in attacco insieme ad uno tra Christopher Nkunku e Rafael Leao. Come al Dall'Ara, sulla fascia destra ci sarà ancora una volta Zachary Athekame visto che Alexis Saelemaekers non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo ha già costretto a saltare la partita contro il Bologna.