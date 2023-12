Coppa Italia, il tabellone: vince la Lazio, possibile derby di Roma ai quarti. Attesa per il Milan

vedi letture

Di seguito il tabellone di Coppa Italia aggiornato dopo il primo ottavo di finale disputato questa sera. All'Olimpico di Roma, la Lazio ha battuto di misura il Genoa grazie a una rete realizzata in aperta di match da Matteo Guendouzi, il primo gol segnato in Italia dal centrocampista francese arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia.

GLI OTTAVI DI FINALE

Lazio-Genoa 1-0 (5' Guendouzi)

Fiorentina-Parma (6 dicembre, ore 21.00, Italia 1)

Napoli-Frosinone (19 dicembre, ore 21.00, Canale 5)

Inter-Bologna (20 dicembre, ore 21.00, Canale 5)

Milan-Cagliari (2 gennaio, ore 21.00, Canale 5)

Atalanta-Sassuolo (3 gennaio, ore 18.00, Italia 1)

Roma-Cremonese (3 gennaio, ore 21.00, Canale 5)

Juventus-Salernitana (4 gennaio, ore 21.00, Canale 5)

I QUARTI DI FINALE

Inter/Bologna vs Fiorentina/Parma

Milan/Cagliari vs Atalanta/Sassuolo

Lazio vs Roma/Cremonese

Napoli/Frosinone vs Juventus/Salernitana