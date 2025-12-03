Coppa Italia, l'Atalanta annichilisce il Genoa: 4-0. D. Maldini attivissimo

vedi letture

Dopo la Juventus, anche l'Atalanta avanza ai quarti di finale di Coppa Italia battendo per 4-0 il Genoa alla New Balance Arena di Bergamo.

LA PARTITA

La gara inizia già in salita per i liguri: brivido freddo sulla schiena dei tifosi ospiti dopo pochi minuti, visto che dopo un appoggio corto di Norton-Cuffy verso Siegrist, Sulemana si avventa sulla sfera e sembra che nulla possa evitare il gol. Invece l'estremo difensore riesce a rimediare all'errore del compagno, subendo anche fallo. Passano pochi minuti, ed ecco il gol: Pasalic fa le prove generali con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che si stampa sulla traversa, ma un minuto dopo Djimsiti non perdona. Cross coi giri contati di Zalewski, assolutamente imprendibile per il Genoa, e colpo di testa vincente del centrale albanese. Il monologo nerazzurro non si interrompe neanche col cambio Sulemana-Maldini: l'italiano da piazzato va a cogliere il palo alla sinistra di Siegrist, col Genoa incapace di reagire alla superiorità della Dea. E per De Rossi piove sul bagnato: al 35' Fini stende con le cattive Bellanova, lanciatissimo in campo aperto, con conseguente e inevitabile cartellino rosso. E' l'ultima emozione del primo tempo. Ripresa a senso unico, con la Dea che trova presto il 2-0 grazie ad un missile terra-aria di de Roon, servito da un attivissimo Maldini. Un altro italiano è invece protagonista del terzo assist di serata: Scamacca, in campo per tutta la durata della sfida, conclude in modo impreciso dal vertice sinistro dell'area, ma la traiettoria è ideale per l'inserimento in area piccola di Pasalic, il quale insacca il più facile dei tap-in. Nei minuti di recupero arriva persino il 4-0, un colpo di testa di Ahanor, ex freschissimo della gara, che supera Siegrist su altra dormita della difesa rossoblù.