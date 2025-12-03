Coppa Italia, la prima sfida dei quarti di finale sarà Atalanta-Juventus

(ANSA) - BERGAMO, 03 DIC - L'Atalanta ha battuto il Genoa 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia, con le reti di Djimsiti nel primo tempo, De Roon, Pasalic e Ahanor nella ripresa. I bergamaschi, che hanno giocato a lungo con un uomo in più per l'espulsione di Fini prima dell'intervallo, ai quarti affronteranno la Juventus, che ieri ha eliminato l'Udinese. (ANSA).