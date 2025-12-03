Vernazza: "Allegri non deve districarsi tra campionato e coppe. Un anno fa Conte si fece eliminare pure dalla Coppa Italia..."

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul doppio impegno del Milan: "Il Milan ha battuto le altre tre e sempre di corto muso, come da codice allegriano. Due vittorie per 1-0 contro Roma e Inter e il 2-1 contro il Napoli. I rossoneri hanno sconfitto anche il Bologna (altro 1-0). È un dettaglio che conta molto, significa che il Milan si è dimostrato superiore alla concorrenza. Il vantaggio è noto: Massimiliano Allegri non deve districarsi tra campionato e coppe, le altre pagano l’usura del doppio “incarico”. Un anno fa, Antonio Conte ha fatto leva sull’impegno unico per vincere lo scudetto, il suo Napoli era stato eliminato in fretta pure dalla Coppa Italia".

VERSO LAZIO-MILAN, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Troveremo - ha spiegato a SportMediaset Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, alla vigilia di Lazio-Milan di Coppa Italia - un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato. La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni. Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica. Sulla formazione non ho ancora deciso. Sabato Nkunku ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile. Giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione. Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto"