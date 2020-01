Coppa Italia, Milan ai quarti della competizione da 10 anni consecutivi

Manca sempre meno agli attesi quarti di Coppa Italia tra Milan e Torino, gara che si giocherà martedì sera a San Siro. I rossoneri, in particolare in questa stagione, tengono particolarmente alla competizione sia in ottica europea sia per cercare di dare una svolta ad una stagione deludente. Il Milan, negli ultimi 10 anni, è sempre riuscito a raggiungere i quarti della competizione riuscendo alle volte a giungere in finale, altre fermandosi prima sul cammino per un trofeo che manca ormai dalla stagione 2002/2003.