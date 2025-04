Coppa Italia Primavera, le probabili formazioni: Guidi sceglie Ibra Jr, dubbio Cagliari in attacco

vedi letture

Un appuntamento con la storia per la Primavera rossonera: mercoledì 9 aprile alle 15.00, all'Arena Civica Gianni Brera di Milano i rossoneri di Mister Guidi affrontano il Cagliari in un match che mette in palio la Coppa Italia Primavera. Una competizione che, fino a qui, abbiamo vinto due volte: nel 1985 con Fabio Capello in panchina, e nel 2010 con Giovanni Stroppa (Finale a San Siro contro il Palermo).

Per questa speciale occasione, per tutti i tifosi l'ingresso all'Arena sarà gratuito. Un pomeriggio importante a cui i nostri ragazzi si presentano con la necessità di reagire dopo due sconfitte consecutive in campionato, contro Sampdoria e Cesena. L'occasione per farlo è ghiotta, il premio per il ritorno alla vittoria sarà un trofeo che manca da quindici anni.

Come appreso dalla nostra redazione, queste le probabili formazioni di Milan e Cagliari:

MILAN (4-3-3): Longoni, Bakoune, Dutu, Paloschi, MagnI, Comotto, Eletu, Hodzic, Liberali, Scotti, Ibrahimovic. All. Federico Guidi

A disp.: 1 Colzani, 3 Nissen, 15 Parmiggiani, 29 Perera, 8 Sala, 4 Mancioppi, 21 Lamorte, 7 Perrucci, 25 Ossola, 30 Bonomi, 71 Siman, 90 Asanji

Ballotaggi: Comotto/Sala (70-30); Nissen/Dutu (40-60)

CAGLIARI (3-4-1-2): Iliev, Pintus, Cogoni, Franke, Grandu, Liteta, Marcolini, Langella, Sulev, Vinciguerra, Bolzan/Kingstone. All. Pisacane.