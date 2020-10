Coprifuoco in Lombardia, per i tifosi dopo le 23 basterà esibire il biglietto

La Regione Lombardia dovrà osservare un coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, l'ordinanza è stata ufficializzata in questi minuti e diventerà attiva a partire dal 22 ottobre fino al 13 novembre. Gli spostamenti oltre le 23 saranno consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, urgenza o motivi di salute. I tifosi che saranno in possesso del biglietto, però, non avranno nulla da temere in merito a possibili sanzioni. Basterà, infatti, esibire il tagliando della gara in questione per giustificare, davanti ad eventuali controlli, la presenza in strada fuori dall'orario limite consentito.