Corbani (Comitato “Sì Meazza”): “Se l’acquisto di San Siro andrà a buon fine, le squadre risparmieranno 67 milioni"
A Milano resta molto alta la tensione intorno alla questione stadio e al Consiglio Comunale che tra giovedì e lunedì dovrà decidere se approvare o meno la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Come riporta l'edizione milanese di Repubblica, uno degli ultimi nodi emersi riguarda l'affitto del Meazza che i due club non pagherebbero più dopo l'eventuale rogito.
"Il corrispettivo pagato dalle squadre nel 2024 come canone annuale è di oltre 13 milioni di euro, la concessione dovrebbe durare fino al 2030, quindi le squadre dovrebbero versare ancora più di 67 milioni" spiega il presidente del Comitato “Sì Meazza” Luigi Corbani. Soldi che ovviamente Milan e Inter non verseranno più se l’acquisto di San Siro andrà a buon fine.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan