Coronavirus, Borrelli: "Firmato provvedimento per garantire sorveglianza sanitaria sui migranti"

Gli sbarchi di migranti in Italia tornano d'attualità. E il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha annunciato di aver firmato un provvedimento per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o che sono giunti sulla terraferma a seguito di sbarchi autonomi: "Si è reso necessario dopo il provvedimento interministeriale che ha dichiarato i nostri porti non sicuri per la situazione di sofferenza legata al Coronavirus. In particolare, c'è l'esigenza di garantire anche per i migranti che sbarcano la sorveglianza sanitaria, quindi quarantena e isolamento: per questo il dipartimento delle libertà civili e immigrazione creerà strutture sulla terraferma ma sfrutterà anche delle navi per occuparsi dei migranti, che terminato il periodo di quarantena saranno gestiti seguendo le normative ordinarie".