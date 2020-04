Coronavirus, in Australia trovato un farmaco che uccide il virus in 48 ore

Secondo quanto evidenziato dagli studi del Biomedicine Discovery Institute presso la Monah University di Melbourne, un gruppo di scienziati australiani sta conducendo dei test con l'Ivermectin. un farmaco utilizzato per trattare malattie come Zika e Dengue. Secondo quanto emerso da questi test, sembra che siano riusciti a provare che questo farmaco uccida il virus in 48 ore. "Abbiamo scoperto che anche una singola dose potrebbe eliminare tutto l'RNA virale entro 48 ore e che, inoltre, entro 24 ore vi è una riduzione davvero significativa", hanno affermato i responsabili dello studio.Gli stessi scienziati hanno riconosciuto che ci vorrà ancora un po' per verificarne l'efficacia nella sconfitta del coronavirus sulle persone: "Adesso dobbiamo determinare se la dose che può essere utilizzata nell'uomo sia efficace, questo è il passo successivo"