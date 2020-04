Coronavirus, in Spagna diminuscono i morti giornalieri e cala la crescita dei contagi

L'ultimo aggiornamento che arriva dalla Spagna relativo al nuovo bollettino per l'emergenza Coronavirus riporta un calo del numero dei morti - 637, rispetto ai 674 di 24 ore fa - così come della crescita dei contagi: il numero dei casi totali della penisola iberica è arrivato a quota 135.032. I deceduti totali in Spagna arrivano, dunque, a 13.055 con 4.273 casi totali in più. Oltre 40mila malati sono guariti e 60mila sono attualmente ricoverati in ospedale, di cui 6.931 in terapia intensiva.