Coronavirus, rimandata l'ottava giornata di ritorno in Primavera 2

Altro turno di stop per le gare di Primavera 2, come rivela la Lega Serie B. Il tutto in ossequio all'emergenza Coronavirus: "La Lega Nazionale Serie B, organizzatrice del Campionato “Primavera 2”, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2029, informa che “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Mauro Balata, in considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il Paese e tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB, dispone il rinvio di tutte le gare dell’8^ Giornata di Ritorno del Campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”".