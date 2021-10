Corriere della Sera: "Mou-Pioli la sfida nella sfida fra opposti"

"Mou-Pioli la sfida nella sfida fra opposti", titola il Corriere della Sera, soffermandosi sui coach di Roma e Milan. "Due allenatori agli antipodi per carriera, per stile, per indole, per convinzioni", scrive il quotidiano analizzando il confronto a distanza tra José Mourinho e Stefano Pioli, che si affrontano per la prima volta e che ieri, alla viglia del match dell'Olimpico, si sono scambiati reciproci complimenti.