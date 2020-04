Corriere di Bergamo: "Atalanta, per Bonaventura se ne riparla a fine stagione"

"Atalanta, per Bonaventura se ne riparla a fine stagione". Così il Corriere di Bergamo in edicola quest'oggi. Mentre la Dea si prepara alla possibile e sempre più probabile ripartenza della A, c'è spazio anche per il mercato con Jack Bonaventura nel mirino. Il Milan ha comunicato al giocatore l’intenzione di non rinnovare il contratto. Ancora zero segnali da Zingonia, qualcuno da Torino, Roma e Lazio, ma prima c’è da concludere l’annata.