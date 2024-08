Corriere di Roma: "Koné e Saelemaekers per DDR. Lazio stasera assalto al Milan"

Due rinforzi per la Roma di De Rossi all'ultimo giorno di mercato e due quasi sicuramente in arrivo nelle prossime ore. Il centrocampista francese Manu Koné arrivato dal Borussia Monchengladbach e l'esterno Alexis Saelemaekers, arrivato nello scambio col Milan che ha portato in rossonero Tammy Abraham. In difesa, saltati Danso e Djalo, si puntano gli svincolati Hummels e Hermoso, con Smalling in direzione Arabia.

Per la Lazio invece un ultimo giorno di mercato senza acquisti e l'unica cessione di Cataldi alla Fiorentina, con Folorunsho che resta a Napoli. Stasera la squadra di Baroni affronta il Milan all'Olimpico dopo l'inattesa sconfitta contro l'Udinese.