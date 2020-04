CorSera - Alla ripresa Ibra può essere il più in forma di tutti

Il Corriere della Sera si sofferma sui giocatori che non sono ancora rientrati in Italia. Tra questi c’è anche Ibrahimovic, il quale, almeno fino a quando non ci sarà una data certa per la ripresa degli allenamenti di gruppo, resterà in Svezia, dove potrà continuare ad allenarsi con l’Hammarby. Alla ripresa, l’attaccante potrebbe essere il più in forma di tutti (in questi giorni è riuscito anche a giocare una partitella). L’altro milanista in attesa di rientro è Kessie.