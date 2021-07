CorSera - Calendario Serie A: avvio in salita per il Milan

L'avvio è in salita per il Milan. Lo scrive il Corriere della Sera dopo la presentazione del calendario di Serie A. Dopo il debutto a Marassi contro la Sampdoria, i rossoneri incontreranno la Lazio alla terza giornata e la Juventus nel turno seguente. Insomma, un inizio tutt'altro che soft per la squadra di Pioli, che dovrà provare a partire subito forte.