CorSera (ed. Milano): "Dagli 'Anelli' all’idea San Donato: il ruolo di Manica nella partita stadio"

Sull'edizione milanese del Corriere della Sera trova spazio stamattina ovviamente la questione del nuovo di Milan e Inter che ieri hanno annunciato di aver affidato l'eventuale progetto agli studi di architettura Foster+partners e Manica, qualora ovviamente la delibera della cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club dovesse essere approvata lunedì dal Consiglio Comunale.

Bozzetti e rendering ancora non ci sono, ma le sue società hanno scelto due vecchie conoscenze di Milano: Foster+partners ha lavorato per esempio sulla riqualificazione di Santa Giulia, mentre Manica, in collaborazione con Cmr Sportium, nel 2019 aveva presentato il progetto "Anelli di Milano" per il nuovo impianto di Milan e Inter (in corsa c'era anche il progetto "Cattedrale" di Populous). A Manica i rossoneri hanno affidato nei mesi scorsi anche il compito di realizzare il nuovo stadio del Diavolo a San Donato.

