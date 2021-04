CorSera - Europei, Olimpico aperto ai tifosi? Il Cts frena

Il Comitato tecnico scientifico frena sulla possibilità di riaprire l’Olimpico per le quattro gare dell’Europeo itinerante. Come riporta il Corriere della Sera, il presidente Gravina ha ricevuto le assicurazioni dal ministro Speranza e aspetta il via libera dall’UEFA. Ma la questione è aperta, perché tocca al Cts fare le valutazioni. E al momento il Comitato dei tecnici ribadisce che non è possibile confermare che le partite in programma si possano giocare con la presenza dei tifosi.