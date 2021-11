CorSera - Ibra vuole la rivincita: il derby è una questione personale

Ibrahimovic è pronto a sfidare nuovamente l’Inter. Come sottolinea il Corriere della Sera, il derby per lui è un questione personale. Lo 0-3 rimediato lo scorso febbraio, infatti, non gli è mai andato giù. Lukaku non c’è più, l’Inter è cambiata, ma il campione svedese non ha dimenticato la rabbia per quella brutta sconfitta che ha messo fine ai sogni scudetto del suo Milan. Ora Zlatan vuole la sua rivincita e farà di tutto per averla.