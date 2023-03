CorSera - Milan, Giroud e Diaz recuperati: dovrebbero partire entrambi dal primo minuto

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Due giorni fa c'erano grossi dubbi sulla presenza contro il Tottenham sia di Olivier Giroud che di Brahim Diaz: il primo a causa della febbre, il secondo invece per una lieve distorsione al ginocchio. Per fortuna entrambi hanno risolto i rispettivi problemi e sono stati recuperati per il match di stasera a Londra: il centravanti francese e il trequartista spagnolo dovrebbero partire dal primo minuto. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.