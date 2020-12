CorSera - Milan, Ibra sta sempre meglio ma lo staff medico e Pioli non vogliono correre rischi

Come spiega questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic, che è alle prese con una lesione muscolare alla coscia rimediata tre settimane fa contro il Napoli, sta sempre meglio, ma lo staff medico milanista e Pioli non vogliono correre rischi ed evitare un'eventuale ricaduta che potrebbe tenerlo fuori per diverse partite. Lo svedese scalpita e vorrebbe rientrare già domenica contro il Parma, ma potrebbe dover aspettare qualche giorno in più per tornare in campo (mercoledì 16 dicembre in casa del Genoa).