CorSera - Milan, Pioli si giocherà le sue chance nel finale di stagione

Sull’allenatore non è stata ancora presa una decisione. È la risposta che Gazidis avrebbe dato ai giocatori che gli chiedevano spiegazioni in merito alle indiscrezioni su Rangnick. Come riporta Tuttosport, dunque, Pioli si giocherà le sue chance in queste ultime 12 partite, poi si valuterà: il club vuole prima avere il quadro completo. L’a.d. rossonero ha ribadito che tutti in questo mese e mezzo sono sotto esame. Incluso se stesso.