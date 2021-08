CorSera - Rinnovo Kessie, club stupefatto dalle richieste dell'agente

Il Milan lavora sotto traccia per il rinnovo di Kessie. Come riporta il Corriere della Sera, Elliott ha intenzione di trattenere a Milano il centrocampista, ma il rinnovo - come ha spiegato Maldini - dovrà avvenire in un’ottica di sostenibilità e ragionevolezza. Le richieste del procuratore dell’ivoriano (pare abbia chiesto uno stipendio da 8,5 milioni), sembra abbiano lasciato stupefatti i dirigenti rossoneri, i quali cominciano a pensare che, dietro le recenti dichiarazioni d'amore del centrocampista, ci sia in realtà l’intenzione di arrivare a scadenza, così da strappare la prossima estate il miglior ingaggio (occhio a Tottenham e Psg).