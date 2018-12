CorSera - Tifosi Torino aggrediti da ultras bolognesi: spaccati vetri del pullman

Un gruppo di tifosi del Torino è stato aggredito questa mattina in autogrill da ultrà bolognesi. I supporter granata - oggi in viaggio in pullman verso Roma per il match Lazio-Torino - erano fermi per una sosta all’autogrill Chianti est, in Toscana, quando alcuni tifosi rossoblu, diretti a loro volta a Napoli e in sosta nel medesimo autogrill, ha lanciato pietre contro il mezzo fermo sulla piazzola, spaccando diversi vetri. All’arrivo della polizia gli ultrà del Bologna si sono dileguati. Il viaggio verso Roma del pullman dei tifosi del Toro è proseguito: i vetri rotti sono stati sostituiti alla buona con i cartoni.