CorSera - Udinese-Milan, le pagelle: senza Donnarumma finiva peggio

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha stilato le pagelle di Udinese-Milan, salvando, per il Milan, il "solito" Donnarumma, il quale ha ricevuto un 6.5 ("senza di lui, finiva peggio"). Sufficienze per Musacchio, Romagnoli e Paquetà, 5.5 per Calabria e Rodriguez, poi una sfilza di 5 per tutti gli altri: Borini, Calhanoglu, Suso, Castillejo, Piatek, Kessie e Giampaolo.