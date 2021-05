Corso allenatori a Coverciano: tanti gli ex rossoneri

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Prima settimana di lezioni in presenza per gli allievi del corso allenatori Uefa B/A a Coverciano. Una classe ricca di nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal collaboratore tecnico dello staff del ct Mancini, Daniele De Rossi. Da quando lo scorso 17 dicembre è stato inaugurato il corso, gli aspiranti tecnici avevano seguito il programma esclusivamente per via telematica. A seguire le lezioni dal vivo anche il campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero. E poi ancora: l'ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo, e ancora Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro. Questa mattina è cominciata la settima settimana di lezione del corso, che prevede in totale un programma didattico di 210 ore per poter ottenere - in caso di esito positivo degli esami finali - la qualifica UEFA A. Con questa abilitazione potranno poi guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A ) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile. (ANSA).