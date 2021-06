CorSport - Milan, preoccupa l'infortunio di Kjaer

È stata una serata agrodolce per Simon Kjaer. Da una parte la soddisfazione per la vittoria contro il Galles, dall'altra l'amarezza per un infortunio che potrebbe compromettere il suo Europeo. Il Corriere dello Sport definisce "preoccupante" il problema muscolare accusato dal difensore rossonero nel secondo tempo del match. Nelle prossime ore si avranno sicuramente informazioni più precise.