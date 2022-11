CorSport - Thiaw verso la seconda da titolare in rossonero: riposa Kjaer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile novità in difesa per Mister Pioli contro la Fiorentina: come scrive il Corriere dello Sport, vista la chiamata in nazionale di Simon Kjaer con la propria nazionale, il danese potrebbe sedersi in panchina in favore di Malick Thiaw, a caccia della seconda maglia da titolare consecutiva. Al suo fianco ci saranno Tomori e Pierre Kalulu, mentre sulla sinistra torna il solito Thoe Hernandez.