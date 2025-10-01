Corvino non ha dubbi: “Camarda destinato a vincere”

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, è stato ospite di Radio Rai Gr Parlamento dove ha speso parole di stima e apprezzamento nei confronti del giovane talento classe 2008 Francesco Camarda. Queste sono state le sue dichiarazioni.

"La qualità non ha età. Credo che sia uno destinato a vincere, perché sembra un cavallo di razza. È italiano, e gli italiani bravi ci sono, anche se non quanti ne servirebbero in un campionato come la Serie A. Francesco è un attaccante completo: pur essendo strutturato, cosa che fa pensare a un centravanti d’area di rigore, la sua mobilità e lo strappo gli permettono anche di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce bene di testa e ha i tempi giusti".

Ricordiamo la formula che questa estate lo ha portato in prestito al Lecce con l'inserimento di bonus ad ogni presenza ed ogni rete per incentivare il club salentino nel suo impiego. "Se Francesco farà bene saremo tutti premiati. Il Lecce, che ha creduto fortemente in lui; il Milan, che ha mandato a valorizzare un suo patrimonio; e il ragazzo, che si misura in un campionato importante".

Sulla sua soddisfazione personale: "Mi sento orgoglioso perché Camarda ha battuto il record di un altro giovane che ho scoperto io, Bojinov, che debuttò e segnò sempre contro il Bologna. Quando vedi un ragazzo di 17 anni che fa gol in Serie A, provi tanta soddisfazione".