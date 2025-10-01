Leao, da one man show a parte del gruppo: la prima sfida vinta da Allegri

Il Milan si proietta alla sfida contro la Juventus, secondo big match consecutivo dopo quello vinto contro il Napoli. Massimiliano Allegri può contare sul pieno recupero di Rafael Leao, che contro i partenopei ha partecipato alla difesa finale del risultato, con qualche sgasata delle sue che ha ricordato i vecchi tempi. Tempi che però sono passati, quando Leao era il simbolo di quel tridente offensivo e che oggi si ritrova a dover fare i conti, almeno per il momento, con un sistema di gioco nuovo che potrebbe condizionare quello che è sempre stato il suo modo di giocare.

Allegri sta confermando quel 3-5-2 che ha fatto le sue fortune in passato e che sta convincendo anche adesso. Se Christian Pulisic è intoccabile, per rendimento e leadership, è facile pensare che il portoghese debba prendere il posto di Santiago Gimenez, che contro il Napoli ha lottato ma che resta in uno dei suoi momento altalenanti. Posizione di campo a parte, Leao deve comunque modificare parzialmente il suo modo di giocare perché diverso è l'approccio di Allegri rispetto ai suoi predecessori.

Più contributo al collettivo, meno sgasate solitarie in avanti, come quella show di domenica sera con l'inseguimento di mezzo Napoli. Più sacrificio rispetto al passato, più squadra che singolo. Questo però non sembra poter essere un problema, con Leao che si sente parte del gruppo, come dimostrato anche dalla sua euforia in queste ultime ore. Da quel "bandito" con riferimento alla curva fino agli apprezzamenti per Allegri. Il tecnico livornese sta vincendo proprio questa prima sfida: far diventare tutti parte di una vera squadra, senza badare a estetismi i ma al sodo. Ai tre punti. Alla vittoria.