E San Donato? Scaroni: "Spesi 40 milioni, manteniamo l'idea di portare attività sportive"

Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre di conseguenza un altro che porterà all'acquisto effettivo, la stesura del progetto e poi l'inizio dei lavori per il nuovo stadio. A parlare, in vece del Milan, è stato il presidente Paolo Scaroni che per questa mattina ha concesso un'intervista al Corriere della Sera cercando di sviscerare tutti i punti di questa vicenda. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Scaroni sulla condivisione dello stadio con l'Inter: "Funzionerà perché ha sempre funzionato. Dividerci e restare al Meazza? Non è mai stata un'opzione in campo. San Donato? Un'area su cui restiamo propositivi: abbiamo speso 40 milioni e manteniamo l'idea di portarci attività sportive".