Estupinan assente contro la Juve: a oggi due le soluzioni possibili

Pervis Estupinan non giocherà Milan-Juventus. Ieri il Giudice Sportivo, senza sorprese e come da prassi, ha ufficializzato la giornata di squalifica per il laterale sinistro sudamericano dopo aver rimediato un cartellino rosso contro il Napoli per un fallo su Di Lorenzo che gli ha negato una chiara opportunità di segnare una rete. Un passo indietro dell'ecuadoregno rispetto alle ultime prestazioni che erano stato caratterizzate da un crescendo positivo.

A partire da oggi, con il Milan che riparte ad allenarsi a Milanello dopo un paio di giorni di pausa, il tecnico Allegri comincerà a pensare a come sopperire a questa assenza. Sul tavolo, secondo quanto riferisce Tuttosport, ci sono due soluzioni possibili. La prima è quella più probabile e scontata: con Estupinan fuori, spazio alla sua riserva designata, come successo contro il Napoli. Dunque Allegri sulla carta dovrebbe affidarsi a Davide Bartesaghi. Esiste però anche un'altra possibilità: spostare Saelemaekers a sinistra, come già capitato a gara in corso, e far esordire dal primo minuto Zachary Athekame di cui Max ha dimostrato di sapersi fidare, mandandolo dentro contro il Napoli in una situazione delicata.